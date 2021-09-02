Число заболевших COVID-19 россиян выросло за сутки на 18 985

В Москве за минувший день выявили 1 864 новых пациента, а в Санкт-Петербурге - 1 330. Фото: Галина Соловьёва.

В России коронавирусом заболели ещё 18 985 человек. Общее число людей, у которых диагностировали COVID-19 в период с марта 2020 года по сегодняшний день, составляет 6 956 318.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Москве за минувший день выявили 1 864 новых пациента, а в Санкт-Петербурге - 1 330. В Свердловской области, которая находится на четвёртой строчке в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью, подтвердили 515 случаев заражения.

Коронавирус смогли победить ещё 18 669 россиян, а их общее число составляет 6 218 048. При этом оперштаб зафиксировал за сутки 798 смертей пациентов, у которых подтвердили COVID-19. За всё время пандемии от болезни скончались 184 812 жителей России.

Напомним, днём ранее в России коронавирус подхватили 18 368 человек.