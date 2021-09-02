В Свердловской области стартовала прививочная кампания от гриппа. Роспотребнадзор даёт разъяснения

На Средний Урал поступило уже 1,3 млн доз вакцины от гриппа, что составляет только половину от заявочного объёма прививок. Фото: Алексей Кунилов.

В четверг, 2 сентября, на Среднем Урале началась прививочная кампания от сезонного гриппа. В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, каких показателей вакцинации должна достичь область осенью 2021 года.

На Средний Урал поступило уже 1,3 млн доз вакцины от гриппа, что составляет только половину от заявочного объёма прививок. Согласно рекомендациям ВОЗ на прививочный сезон 2021-2022 годов, в вакцинах нынешнего сезона заменены актуальные штаммы гриппа А.

Основная задача региона – охватить вакцинопрофилактикой от сезонного гриппа как минимум 65% населения. Традиционно, особое внимание будет уделяться лицам, находящимся в группе риска.

По поручению главного государственного санитарного врача Свердловской области, от гриппа необходимо привить:

более 75% детей в возрасте от шести месяцев до трёх лет, беременных женщин, граждан с хроническими заболеваниями и работников предприятий;

более 85% лиц от 60 лет, работников транспортной и коммунальной сферы, торговли и общепита;

более 90% детей от трёх лет, учащихся и студентов, педагогов и медработников;

100% призывников, сотрудников зоопарков, птицеводческих и животноводческих предприятий, имеющих контакт с птицей, и лиц, осуществляющих разведение домашней птицы и свиней.

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области отметили, что в последние годы на Среднем Урале вакцинопрофилактикой охватывается всё больший процент населения. Осенью 2020–2021 годов было привито 62% населения региона, в аналогичный период 2019–2020-го – 54,4%, в 2018–2019-м – 49,4%, в 2017–2018-м – 43,9%, в 2016–2017-м – 40,3%, а в 2015–2016-м – 37,9%.

Как говорил ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, перерыв между прививками от ковида и гриппа должен составлять не менее одного месяца. Также он подтвердил, что вакцинироваться от гриппа можно будет не только в медучреждениях, но и в торговых центрах. По его словам, вакцина от сезонного гриппа однокомпонентная, её легче хранить с точки зрения температурного режима, поэтому с доставкой препарата в мобильные пункты вакцинации проблем не будет.