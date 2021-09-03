Вакцинация от гриппа в ТЦ Екатеринбурга стартует 6 сентября

Вакцинация от гриппа в ТЦ будет проводиться параллельно с вакцинацией от коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

В торговых центрах Екатеринбурга откроются пункты вакцинации от гриппа. Поставить укол можно будет начиная с понедельника, 6 сентября.

Вместе с тем мобильные пункты вакцинации, где можно привиться от COVID-19, продолжат работать в торговых центрах. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сообщил заместитель главврача Городского центра медицинской профилактики Александр Харитонов.

"Вакцинация в торговых центрах будет проводиться параллельно с вакцинацией от коронавируса. С понедельника эта работа начнётся. Посмотрим, как это работать. Потому что, к сожалению, активность сегодня жителей города Екатеринбурга в торговых центрах резко снизилась на вакцинацию против коронавирусной инфекции", - сказал он.

Заместитель главврача ГЦМП также отметил, что представители ТЦ и поликлиник уже сообщают о том, что помещения пунктов простаивают, а медицинские бригады сидят без работы. "Такого быть не должно", - добавил Харитонов.

Напомним, перерыв между прививками от ковида и гриппа должен составлять не менее одного месяца.

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