В Свердловской области за сутки выявили 519 случаев заражения коронавирусом

На Среднем Урале за минувшие сутки подтвердили 519 новых случаев COVID-19. Таким образом, за всё время пандемии диагноз лабораторно подтвердился у 125 135 жителей региона.
За последние 24 часа в Свердловской области в связи с выздоровлением из больниц выписался 481 пациент, переболевший коронавирусом. Общее число свердловчан, победивших инфекцию, достигло 115 507, сообщили в федеральном оперштабе.
От коронавируса и вызванных им осложнений на Среднем Урале умерло ещё 33 человека. Всего на территории Среднего Урала зафиксировано 5 295 летальных исходов, вызванных COVID-19.
Отметим, что сутками ранее в Свердловской области зарегистрировали 515 новых пациентов с ковидом. Кроме того, был установлен абсолютный рекорд по суточной смертности для нашего региона — 34 человека.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале