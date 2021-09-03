Число заразившихся коронавирусом россиян выросло за 24 часа на 18 856

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявили в Москве - 1 633 человека. Фото: Галина Соловьёва

В России коронавирусную инфекцию за последние 24 часа подхватили ещё 18 856 человек в 85 регионах. Общее число людей с подтверждённым диагнозом «COVID-19» в стране с начала пандемии достигло 6 975 174.

В федеральном оперштабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве (+1 633), Санкт-Петербурге (+1 437), Подмосковье (+681), Свердловской (+519) и Ростовской (+477) областях.

Коронавирус за минувшие сутки смогли победить 18 690 россиян, а общее число выздоровевших достигло 6 236 738. Инфекция и вызванные ею осложнения за 24 часа унесли жизни 799 пациентов, а за всё время 185 611 жителей страны.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в стране остаются 1 207 922 человека.

Напомним, днём ранее в России коронавирус подхватили 18 985 человек.

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