Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
3 сентября 2021, 13:54

Число заразившихся коронавирусом россиян выросло за 24 часа на 18 856

Коронавирус

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявили в Москве - 1 633 человека. Фото: Галина Соловьёва

В России коронавирусную инфекцию за последние 24 часа подхватили ещё 18 856 человек в 85 регионах. Общее число людей с подтверждённым диагнозом «COVID-19» в стране с начала пандемии достигло 6 975 174.

В федеральном оперштабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве (+1 633), Санкт-Петербурге (+1 437), Подмосковье (+681), Свердловской (+519) и Ростовской (+477) областях.

Коронавирус за минувшие сутки смогли победить 18 690 россиян, а общее число выздоровевших достигло 6 236 738. Инфекция и вызванные ею осложнения за 24 часа унесли жизни 799 пациентов, а за всё время 185 611 жителей страны.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в стране остаются 1 207 922 человека.

Напомним, днём ранее в России коронавирус подхватили 18 985 человек.

Читайте также:

В Свердловской области за сутки выявили 519 случаев заражения коронавирусом.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.09.2021, 18:23 / Спорт
Владимир Путин допустил, что РФ подаст заявку на проведение Олимпиады-2036 во Владивостоке
03.09.2021, 17:54 / Политика
Из списка кандидатов в свердловское Заксобрание исключили двоих известных спортсменов
03.09.2021, 17:50 / Общество
В работе соцсети "ВКонтакте" зафиксирован сбой
03.09.2021, 17:25 / Общество
В Екатеринбурге ограничат движение по улице Горького
03.09.2021, 17:14 / Общество
Почётным гражданином Свердловской области стал создатель "Чёрного тюльпана"