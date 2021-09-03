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Общество / Здравоохранение и здоровье
3 сентября 2021, 14:35

Платная вакцина от гриппа поступит в Екатеринбург после 15 сентября

простуда

Граждане не входящие в группы риска смогут поставить прививку от гриппа только после 15 сентября. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбург ещё не завезли платную вакцину от гриппа. Первые поставки препарата ожидаются не раньше 15 сентября.

Как сообщил заместитель главврача Городского центра медицинской профилактики Александр Харитонов, на сегодняшний день платной вакцины нет ни в городе, ни в области. По его словам, это может быть связано с тем, что в первую очередь "идут поставки в рамках национального календаря".

"Ожидается первая партия "Гриппол плюс" - нашей отечественной вакцины - после 15 сентября. Стоимость её будет в пределах 300–400 рублей. По импортным вакцинам пока нет никакой информации", - заявил он, добавив, что отечественные вакцины не хуже импортных.

В ходе выступления Харитонов уточнил, что все производители готовят вакцины с одинаковым составом.

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Вакцинация от гриппа в ТЦ Екатеринбурга стартует 6 сентября.

Екатеринбуржцам напомнили, кому положена бесплатная вакцина от гриппа.

Областная газета Свердловской области

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