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Общество / Здравоохранение и здоровье
3 сентября 2021, 15:39

Хирургические отделения ГКБ №40 Екатеринбурга возобновляет плановую госпитализацию

Машины скорой помощи у приёмного покоя больницы

Неотложная помощь в любом корпусе больницы оказывается с предосторожностями по COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

С понедельника, 6 сентября хирургическая служба ГКБ №40 Екатеринбурга возобновляет плановую госпитализацию. Пациенты должны будут предъявлять ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до поступления.

Такие условия действуют во всех стационарах больницы, напомнили в свердловском оперштабе по борьбе с COVID-19. Плановым пациентам должны позвонить из отделения и назначить им время приёма для оформления медицинской документации.

При входе посетители должны измерять температуру и заполнять анкету. Выходить из палаты в общий коридор можно будет в маске. Кроме того, потребуется обработать руки антисептиком. На диагностические исследования вне отделения будут вызывать персонально в назначенное время. Неотложная помощь в любом корпусе больницы оказывается с аналогичными предосторожностями.

Хирургические отделения с 6 сентября будут работать по следующему графику:

  • с 8:00 до 9:00 – онкологическое отделение,
  • с 9:00 до 10:00 – хирургическое отделение №2, терапевтическое №3,
  • с 10:00 до 11:00 – отделение колопроктологии,
  • с 11:00 до 12:00 – урологическое отделение,
  • с 12:00 до 13:00 – гинекологическое отделение №2,
  • с 13:00 до 14:00 – отделение сосудистой хирургии,
  • с 14:00 до 15:00 – ЛОР-отделение.

Напомним, что с 30 августа нейрохирургическая служба ГКБ №40 возобновила оказание амбулаторно-поликлинической и стационарной медпомощи пациентам по профилям "нейрохирургия" и "неврология". До этого в корпусе были развёрнуты места для ковид-пациентов. После выписки заражённых в кабинетах и палатах прошла дезинфекция.

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