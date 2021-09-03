Хирургические отделения ГКБ №40 Екатеринбурга возобновляет плановую госпитализацию

Неотложная помощь в любом корпусе больницы оказывается с предосторожностями по COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

С понедельника, 6 сентября хирургическая служба ГКБ №40 Екатеринбурга возобновляет плановую госпитализацию. Пациенты должны будут предъявлять ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до поступления.

Такие условия действуют во всех стационарах больницы, напомнили в свердловском оперштабе по борьбе с COVID-19. Плановым пациентам должны позвонить из отделения и назначить им время приёма для оформления медицинской документации.

При входе посетители должны измерять температуру и заполнять анкету. Выходить из палаты в общий коридор можно будет в маске. Кроме того, потребуется обработать руки антисептиком. На диагностические исследования вне отделения будут вызывать персонально в назначенное время. Неотложная помощь в любом корпусе больницы оказывается с аналогичными предосторожностями.

Хирургические отделения с 6 сентября будут работать по следующему графику:

с 8:00 до 9:00 – онкологическое отделение,

с 9:00 до 10:00 – хирургическое отделение №2, терапевтическое №3,

с 10:00 до 11:00 – отделение колопроктологии,

с 11:00 до 12:00 – урологическое отделение,

с 12:00 до 13:00 – гинекологическое отделение №2,

с 13:00 до 14:00 – отделение сосудистой хирургии,

с 14:00 до 15:00 – ЛОР-отделение.

Напомним, что с 30 августа нейрохирургическая служба ГКБ №40 возобновила оказание амбулаторно-поликлинической и стационарной медпомощи пациентам по профилям "нейрохирургия" и "неврология". До этого в корпусе были развёрнуты места для ковид-пациентов. После выписки заражённых в кабинетах и палатах прошла дезинфекция.