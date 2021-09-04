В Свердловской области COVID-19 за сутки выявили у жителей 51 муниципалитета

Больше всего заболевших выявили в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске. Фото: Павел Ворожцов

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило данные по распространению коронавирусной инфекции на территории региона. По данным на 3 сентября, диагноз «COVID-19» в течение суток был лабораторно подтверждён у жителей 51 муниципального образования.

Больше всего заболевших было выявлено в Екатеринбурге (+158 — за 24 часа и 54 683 — за всё время). В пятёрку лидеров антирейтинга по числу заразившихся в течение суток также вошли:

Нижний Тагил (+24, 9 268),

Первоуральск (+24, 5 571),

Камышлов и Камышловский район (+23, 2113),

Берёзовский (+21, 2 681).

Ещё в 12 муниципалитетах медики зафиксировали от 10 до 16 новых случаев инфицирования коронавирусом в течение суток. В 34 территориях было выявлено от одного до восьми заболевших COVID-19.

По имеющейся на 3 сентября информации, на Среднем Урале за 24 часа было выявлено 519 новых случаев заражения коронавирусом. За всё время с начала распространения инфекции диагноз лабораторно подтвердился у 125 135 жителей региона. От коронавируса и вызванных им осложнений на Среднем Урале за весь период умерло 5 295 человек.

Средний Урал находится на четвёртом месте антирейтинга по числу новых случаев заражения ковидом среди регионов России. Нашу область опережают Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.