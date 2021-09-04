В Свердловской области коронавирусом за сутки заразились 512 человек

За последний день из больниц выписали 479 человек. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области за последние 24 часа подтвердили 519 новых случаев COVID-19. В итоге за всё время пандемии опасный диагноз подтвердился у 125 647 свердловчан.

За минувшие сутки на Среднем Урале в связи с выздоровлением из больниц выписалось 479 пациентов, переболевших коронавирусом. Общее число излечившихся достигло 115 986 человек, сообщили в федеральном оперштабе.

Диагноз лабораторно подтвердился у жителей Екатеринбурга (+82), Алапаевска, Артёмовского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Бёрезовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхней Туры, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Североуральска, Серова, Сосьвы, Среднеуральска, Староуткинска, Сухого Лога, Сысертского, Тугулымского и Шалинского городских округов.

Состояние 649 госпитализированных медики оценивают как тяжёлое. 349 из их числа подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, рассказали в региональном оперштабе.

От опасной инфекции и вызванных ею осложнений в Свердловской области скончалось ещё 34 человека. Всего на территории Среднего Урала зафиксировано 5 329 летальных исходов, вызванных COVID-19. Отметим, что в предыдущий раз такой показатель был достигнут 2 сентября. До этого суточный максимум по смертности был установлен 19, 22, 25 и 26 августа.

Отметим, что сутками ранее в Свердловской области зарегистрировали 519 новых пациентов с ковидом.