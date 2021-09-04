В России за сутки коронавирусом заразились 18 780 человек

Больше всего заболевших выявили в Москве - 1549. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки коронавирус в России был лаболаторно подтверждён у 18 780 человек в 85 регионах. Общее число людей с диагнозом «COVID-19» в стране с начала пандемии достигло 6 993 954.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве (+1 549), Санкт-Петербурге (+1 494), Подмосковье (+756), Свердловской (+512) и Ростовской (+479) областях. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

COVID-19 за минувшие сутки смогли победить 18 737 россиян, а общее число выздоровевших достигло 6 255 475. Инфекция и вызванные ею осложнения за 24 часа унесли жизни 796 пациентов, а за всё время 186 407 жителей страны.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 1 175 636 человек.

Напомним, днём ранее в России коронавирус подхватили 18 985 человек.

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