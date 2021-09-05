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Общество / Здравоохранение и здоровье
5 сентября 2021, 13:10

В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 18 645 человек

Человек в маске на велосипеде

Масочный режим продолжает действовать в регионах России. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 18 645 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 7 012 599 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 1 542 человека. В Свердловской области, которая находится на четвёртом месте в списке регионов, заболело 517 жителей

Из больниц выписались уже 6 270 731 россиянин, из которых 15 256 выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс ещё 792 жизни. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 187 200 человек.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 18 780 новых пациентов.

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Областная газета Свердловской области

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