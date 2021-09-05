Свердловская область обновила антирекорд по суточной смертности от коронавируса

За последние сутки умерло 36 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области установлен новый максимум по суточной смертности от коронавируса. За день в регионе зафиксировано 36 летальных исхода.

Прежний рекорд составлял 34 летальных исхода за сутки. За последние три недели антирекорд фиксируется уже шестой раз. До этого суточный максимум по смертности был установлен 19, 22, 25, 26 августа и 2 сентября

Свердловская область, где за всё время пандемии зафиксировали 5 365 жертв COVID-19, располагается на седьмой строчке в рейтинге регионов с наибольшим числом летальных исходов. Больше только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской областях т Краснодарском крае.

Добавим, что за прошедшие 24 часа на Среднем Урале подтверждено 517 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.