Обновлён график работы в мобильных пунктах вакцинации в Свердловской области

В Свердловской области обновили график работы мобильных пунктов вакцинации. Сейчас в них прививают от коронавируса, а к 6 сентября в екатеринбургские торговые центры привезут препараты от гриппа.
График актуален в период с 4 по 10 сентября.
Екатеринбург:
- ТЦ «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41) – 4 сентября с 10.00 до 14.00; 9, 10 сентября с 14.00 до 18.00;
- ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – с 4 по 10 сентября с 12.00 до 18.00;
- ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 4 сентября, с 6 по 10 сентября 10.00 до 15.00 (ежедневно);
- ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – с 4 по 10 сентября с 10.00 до 20.00 (ежедневно);
- ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5) – 9 сентября с 12.00 до 20.00;
- Аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – 6 и 8 сентября с 13.00 до 19.00;
- ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – 4 и 5 сентября с 10.00 до 14.00, с 7 по 10 сентября с 15.00 до 19.00 (ежедневно);
- ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) – 8 сентября с 16.00 до 19.00;
- ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – 7, 9 сентября с 11.00 до 14.00 (предварительная запись 6 августа по телефону: (343) 200-20-99);
- ТРЦ «Кировский» (пер. Сиреневый бульвар, 2) – 4 и 5 сентября с 12.00 до 16.00, с 6 по 9 сентября с 15.30 до 19.30 (ежедневно);
- Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – 8 и 9 сентября с 14.00 до 19.00;
Асбест:
- ТЦ «НЕБО» (ул. Ленинградская, 26/2) – 4-5 сентября с 10.00 до 16.00, 6-10 сентября (ежедневно) с 12.00 до 19.00
Серов:
- КТ «Родина» (ул. Ленина, 179) – 4-5 сентября с 9.00 до 16.00, 6-10 сентября (ежедневно) с 9.00 до 18.00
Нижний Тагил:
- ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) – 4-5 сентября с 10.00 до 20.00, 6-10 сентября (ежедневно) с 16.00 до 20.00;
- Парк им. А.П. Бондина (ул. Уральская, 20) – 4-5 сентября с 12.00 до 17.00;
Каменск-Уральский:
- ТЦ «Сити Молл» (пр. Победы, 65) – 4 сентября с 10.00 до 14.00;
- ТЦ «Колизей» (ул. Каменская, 85) – 4 сентября с 10.00 до 14.00;
Полевской:
- ТЦ «Палермо» (мкрн. Зеленый Бор-1, 4а) – 4 сентября с 10.00 до 16.00;
Ирбит:
- Остановка ИМЗ (ул. Советская, 100) – 4 сентября с 9.00 до 14.00;
- Бульвар Победы – 7 сентября с 9.00 до 14.00.
Напомним, вакцинация от гриппа в мобильных пунктах Екатеринбурга начнётся в понедельник, 6 сентября. Бесплатно привиться от гриппа смогут граждане, входящие в группу риска.
Речь идёт в том числе о детском населении до 18 лет, пожилых гражданах, медработниках, педагогах, студентах, призывниках. Кроме того, есть эпидзначимая группа населения, в которую входят работники торговли и общепита, а также те, кто трудится на промышленных предприятиях.
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