Обновлён график работы в мобильных пунктах вакцинации в Свердловской области

Мобильные пункты разместили в торговых центрах. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области обновили график работы мобильных пунктов вакцинации. Сейчас в них прививают от коронавируса, а к 6 сентября в екатеринбургские торговые центры привезут препараты от гриппа.

График актуален в период с 4 по 10 сентября.

Екатеринбург:

ТЦ «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41) – 4 сентября с 10.00 до 14.00; 9, 10 сентября с 14.00 до 18.00;

ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – с 4 по 10 сентября с 12.00 до 18.00;

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 4 сентября, с 6 по 10 сентября 10.00 до 15.00 (ежедневно);

ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – с 4 по 10 сентября с 10.00 до 20.00 (ежедневно);

ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5) – 9 сентября с 12.00 до 20.00;

Аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – 6 и 8 сентября с 13.00 до 19.00;

ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – 4 и 5 сентября с 10.00 до 14.00, с 7 по 10 сентября с 15.00 до 19.00 (ежедневно);

ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) – 8 сентября с 16.00 до 19.00;

ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – 7, 9 сентября с 11.00 до 14.00 (предварительная запись 6 августа по телефону: (343) 200-20-99);

ТРЦ «Кировский» (пер. Сиреневый бульвар, 2) – 4 и 5 сентября с 12.00 до 16.00, с 6 по 9 сентября с 15.30 до 19.30 (ежедневно);

Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – 8 и 9 сентября с 14.00 до 19.00;

Асбест:

ТЦ «НЕБО» (ул. Ленинградская, 26/2) – 4-5 сентября с 10.00 до 16.00, 6-10 сентября (ежедневно) с 12.00 до 19.00

Серов:

КТ «Родина» (ул. Ленина, 179) – 4-5 сентября с 9.00 до 16.00, 6-10 сентября (ежедневно) с 9.00 до 18.00

Нижний Тагил:

ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) – 4-5 сентября с 10.00 до 20.00, 6-10 сентября (ежедневно) с 16.00 до 20.00;

Парк им. А.П. Бондина (ул. Уральская, 20) – 4-5 сентября с 12.00 до 17.00;

Каменск-Уральский:

ТЦ «Сити Молл» (пр. Победы, 65) – 4 сентября с 10.00 до 14.00;

ТЦ «Колизей» (ул. Каменская, 85) – 4 сентября с 10.00 до 14.00;

Полевской:

ТЦ «Палермо» (мкрн. Зеленый Бор-1, 4а) – 4 сентября с 10.00 до 16.00;

Ирбит:

Остановка ИМЗ (ул. Советская, 100) – 4 сентября с 9.00 до 14.00;

Бульвар Победы – 7 сентября с 9.00 до 14.00.

Напомним, вакцинация от гриппа в мобильных пунктах Екатеринбурга начнётся в понедельник, 6 сентября. Бесплатно привиться от гриппа смогут граждане, входящие в группу риска.

Речь идёт в том числе о детском населении до 18 лет, пожилых гражданах, медработниках, педагогах, студентах, призывниках. Кроме того, есть эпидзначимая группа населения, в которую входят работники торговли и общепита, а также те, кто трудится на промышленных предприятиях.