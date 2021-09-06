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Общество / Здравоохранение и здоровье
6 сентября 2021, 11:54

Свердловские санврачи запустили традиционную горячую линию по питанию в школах

Обед в школьной столовой

Такие тематические горячие линии организуются в регионах каждую осень, в начале учебного года. Фото: Галина Соловьёва

С 6 по 17 сентября Роспотребнадзор запустил горячую линию по питанию в школах. Свердловские специалисты будут принимать звонки от родителей по будням с 8:30 до 17:00.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по региону и Центра гигиены и эпидемиологии расскажут, как часто должны питаться школьники, каким должен быть их рацион, о горячем питании, нормативных документах и действующих санитарных правилах. Специалисты подскажут, что делать, если питание в школе не отвечает установленным нормам и как организовать питание ребёнка, которому необходима особая диета, а также ответят на другие вопросы родителей.

Свердловский Роспотребнадзор опубликовал номера телефонов горячей линии:

Телефоны горячей линии по питанию школьников. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Напомним, что такие тематические горячие линии организуются в регионах каждую осень, в начале учебного года. В прошлом году горячая линия по питанию работала с 14 сентябя по 5 октября.

Областная газета Свердловской области

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