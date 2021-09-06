За минувшие сутки в Свердловской области выявили 514 случаев COVID-19

Суммарно на Среднем Урале было выявлено 126 678 случаев заражения COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

Количество заражённых коронавирусом жителей Свердловской области за последние 24 часа увеличилось на 514 человек. Суммарно на Среднем Урале было выявлено 126 678 случаев заражения COVID-19.

Из больниц по выздоровлению выписались 443 пациента, подхвативших коронавирусную инфекцию. Всего на Среднем Урале победить болезнь смог уже 116 891 человек. На лечении остаются 4 389 человек, из которых 646 пребывают в тяжёлом состоянии.

При этом за минувшие сутки от ковида скончались ещё 33 свердловчанина. Общее число жертв опасной инфекции в регионе составляет 5 398.

Напомним, сутками ранее в Свердловской области подтвердили 517 новых заболевших COVID-19. Суточный максимум с начала пандемии – 531 случай – был зафиксирован 26 августа.