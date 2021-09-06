В Свердловской области не хватает аптек в отдалённых территориях

Не все крупные аптечные сети готовы заходить на рынок в маленькие населённые пункты. Фото: Павел Ворожцов

В отдалённых территориях Свердловской области есть проблемы с аптечными пунктами. Губернатор региона рассказал, как стараются бороться с этой проблемой.

Его слова были ответом на вопрос, который поступил ему во время прямой линии. Вопрос поступил по горячей линии из Белоярского. Местный житель поинтересовался, когда в их посёлке появится аптека.

"Большинство аптек у нас работают как бизнес-структуры, как частные предприниматели. Не всегда аптечные сети идут в малые населённые пункты, потому что им не выгодно. Есть некоторые сети, которые идут на встречу нам. Где это невозможно, у нас есть государственное предприятие "Фармацея", мы стараемся развивать аптечные киоски при ФАПах, при других медучреждениях", - пояснил глава региона.

Также Евгений Куйвашев поручил региональному минздраву отработать проблему подвоза лекарств в малые населённые пункты. Конкретно это обращение губернатор взял на контроль. В самое ближайшее время он пообещал дать ответ о сроках решения вопроса с аптекой.

Напомним, по информации департамента информполитики региона, недавно в посёлке Белоярском открылся аптечный пункт. В четвёртом квартале 2021 года аптеки начнут работать в селе Кочневском, посёлке Студенческом, в сёлах Большебрусянском и Камышево.

Прямая линия началась в 18:00. Планируется, что она продлится около двух часов. Губернатор ответит на вопросы уральцев в режиме онлайн в эфире Областного телевидения. Трансляция будет доступна в официальной группе правительства Свердловской области во "ВКонтакте".

Следите также за новостями на сайте «Областной газеты». Свердловчане могут задать вопросы главе региона по бесплатному телефону 8-800-700-21-10 до конца мероприятия, а также оставить текстовое обращение и прикрепить файлы до 30 Мб на сайте КУЙВАШЕВ.РФ. Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, из поступивших обращений самыми популярными стали вопросы о состоянии медицины, благоустройстве и дорожном строительстве, переходе школ на дистанционное обучение и о вакцинации от коронавируса.

Прямую линию с губернатором свердловские власти анонсировали в конце августа. Это третья прямая линия для действующего губернатора и первая за последние пять лет. Первая и вторая полноценные прямые линии состоялись в 2015-м и 2016 годах на площадке "Областной газеты".