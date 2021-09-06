Евгений Куйвашев о госпитале Тетюхина: "Мы заинтересованы в его сохранении"

Госпиталь Тетюхина - частное медицинское учреждение, но для его строительства использовались областные деньги. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области не утихает конфликт вокруг госпиталя имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле. Губернатор Свердловской области рассказал, из-за чего это произошло.

С вопросом о ситуации вокруг госпиталя им. В.Тетюхина по телефону горячей линии обратился анонимный житель Нижнего Тагила. Он поинтересовался, правда ли региональные власти пытаются "придушить" медицинское учреждение. Глава региона пояснил, что никто не собирается вредить работе госпиталя. Просто Свердловская область пытается вернуть деньги, которые ранее дала в долг на строительство.

"Госпиталь принадлежит родственникам Владислава Тетюхина, это частная клиника. Мы выделили 1,3 млрд, чтобы госпиталь достроить. У нас есть пословица "яблоко от яблони недалеко падает", но это не тот случай. На наше предложение оформить возврат или превратить деньги в акции, мы станем соучастниками этого акционерного общества: и там, и там — тупик", - пояснил глава региона.

Он сказал, что региональные власти не могут ничего сделать, кроме подачи искового заявления в суд. По его словам, частный госпиталь зарегистрирован на кипрских оффшорах. На элементарные вопросы региональному минздраву: где деньги и где имущество? - ответа нет.

"Чтобы деньги не отдавать, наследники говорят о том, что мы кого-то пытаемся задушить. Мы не заинтересованы ни в коем случае разрушить этот госпиталь. Мы заинтересованы в его сохранении, а также заинтересованы в конструктивном диалоге с наследниками", - подытожил Евгений Куйвашев.

Несмотря на ссоры, регион продолжает финансово поддерживать госпиталь. Ежегодно из областного бюджета выделается около 350 млн рублей на оказание высококвалифицированной медицинской помощи.

Напомним, арбитражный суд Свердловской области отказал в иске о взыскании с Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Владислава Тетюхина 1,4 млрд рублей в пользу Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ). Встречный иск госпиталя Тетюхина к свердловским властям суд также отклонил.

Подробнее о ситуации – в материале "Госпиталь Тетюхина: мы его теряем?"

Прямая линия началась в 18:00. Планируется, что она продлится около двух часов. Губернатор ответит на вопросы уральцев в режиме онлайн в эфире Областного телевидения. Трансляция будет доступна в официальной группе правительства Свердловской области во "ВКонтакте".

Следите также за новостями на сайте «Областной газеты». Свердловчане могут задать вопросы главе региона по бесплатному телефону 8-800-700-21-10 до конца мероприятия, а также оставить текстовое обращение и прикрепить файлы до 30 Мб на сайте КУЙВАШЕВ.РФ. Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, из поступивших обращений самыми популярными стали вопросы о состоянии медицины, благоустройстве и дорожном строительстве, переходе школ на дистанционное обучение и о вакцинации от коронавируса.

Прямую линию с губернатором свердловские власти анонсировали в конце августа. Это третья прямая линия для действующего губернатора и первая за последние пять лет. Первая и вторая полноценные прямые линии состоялись в 2015-м и 2016 годах на площадке "Областной газеты".