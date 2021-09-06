Губернатор Свердловской области поделился своим секретом похудения

Фото: скрин с трансляции прямой линии

Губернатор Свердловской области в ходе прямой линии поделился своими секретами похудения, отвечая на соответствующий вопрос супругов из Новоуральска.

"Секрет один - поставить цель и обязательно её добиваться через занятия спортом, пересмотр вопроса к своему питанию, заниматься этим ежедневно, следить за потреблением калорий. Можно обратиться к врачу он подскажет: нужна ли диета, занятия спортом, соблюдение режима", - рассказал глава Среднего Урала.

Что касается питания, то в августе Евгений Куйвашев заявлял в интервью порталу е1.ru, что ест только на работе и носит оттуда еду в контейнерах. "Повар у меня - заведующая нашим комбинатом Нэли Николаевна Савинова, которая все правительство кормит, я ем как все. Я только на работе ем. На вечер оттуда еду боксами заказываю — рыбку, овощи", - ответил губернатор на вопрос о своём поваре.