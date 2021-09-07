На Химмаше за три дня выявили семь случаев кишечной инфекции

По информации от ДГБ № 8, обслуживающей Химмаш, тенденций роста обращений в связи с заболеваемостью острыми кишечными инфекциями не отмечается Фото: Павел Ворожцов

В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области дали разъяснения по заболеваемости кишечными инфекциями в микрорайоне Химмаш Екатеринбурга. С 4 по 6 сентября там выявлено семь не связанных между собой случаев заражения. Показатель не превышает данные аналогичного периода прошлого года и среднемноголетний уровень.

В начале сентября жители Химмаша начали жаловаться на плохое самочувствие и тошноту у детей. Екатеринбуржцы связали это с выбросами с очистных сооружений. Инцидентами заинтересовалась свердловская межрайонная природоохранная прокуратура, она организовала проверку сообщений о сильном загрязнении атмосферного воздуха в микрорайоне.

Санврачи сообщили, что административное расследование началось ещё в середине августа. Привлечён лабораторный центр для исследования качества воздуха. Пробы находятся в работе.

"Кроме того, специалисты сделали дополнительные запросы в больницы, обслуживающие район Химмаш. По информации от ДГБ № 8, тенденций роста обращений в связи с заболеваемостью острыми кишечными инфекциями не отмечается. Эпидемиологи напоминают, что кишечные инфекции передаются контактно-бытовым, пищевым, водным путями. Для профилактики ОКИ рекомендуем употреблять в пищу доброкачественные продукты, кипяченую или бутилированную воду, тщательно мыть фрукты и овощи и соблюдать правила личной гигиены", - сообщили в Роспотребнадзоре.