За сутки в Свердловской области выявили 510 случаев коронавируса

Заболели с начала пандемии 127 тысяч свердловчан, выздоровели - 117 тысяч. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 510 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки, по данным на 7 сентября. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан перевалило за 127 тысячи.

Выздоровели и выписались из больниц с начала пандемии более 117 тысяч человек, в том числе 449 - за последние сутки. На лечении остаются более 4 тысяч ковид-пациентов. Состояние 662 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+103), Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского ГО, Байкаловского района, Белоярского ГО, Берёзовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхотурья, Горноуральского ГО, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Красноуральск, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Махневского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Первоуральске, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского ГО, ЗАТО Свободный, Североуральска, Среднеуральска, Сухого Лога, Талицкого, Тугулымского и Шалинского ГО. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 127 188", - сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки стало известно о смерти 34 пациентов. Общее число летальных исходов среди ковид-пациентов с начала пандемии – 5 432.

Накануне сообщалось о 514 заболевших ковидом и 443 выздоровевших.

Первый компонент вакцины против COVID-19 получили 1 миллион 118 тысяч свердловчан. Более 1 миллиона 28 тысяч уральцев завершили вакцинацию.

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