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Общество / Здравоохранение и здоровье
7 сентября 2021, 13:48

Ещё 17,4 тысячи россиян попали в официальную статистику по COVID-19

Коридор в больнице

Свердловская область с 510 случаями коронавируса занимает четвёртую строчку, уступая также Московской области (880) и Санкт-Петербургу (626). Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявили 17 425 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии россиян перевалило за 7 миллионов.

В Москве за последние сутки в официальную статистику попали более 1 000 ковид-пациентов (1 187). В других регионах выявлено менее тысячи заразившихся. Свердловская область с 510 случаями коронавируса занимает четвёртую строчку, уступая также Московской области (880) и Санкт-Петербургу (626).

Выздоровели и выписались из больниц 6,3 миллиона россиян. Скончались 188,8 тысячи жителей страны, за 24 часа закфиксирована смерть 795 человек с коронавирусом.

Накануне стало известно о 17 856 новых случаях COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 181,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 255 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 148 478 россиян.

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Областная газета Свердловской области

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