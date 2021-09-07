Бесплатно почти для всех: пять вопросов о прививочной кампании против гриппа на Среднем Урале

Поставить прививку против гриппа в этом году можно даже в торговом центре Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области началась массовая вакцинация против гриппа – в регион поступило уже более 1 миллиона 300 тысяч доз вакцины. «Облгазета» собрала ответы на самые популярные вопросы о прививочной кампании против гриппа в нашем регионе в этом году.

Какие штаммы гриппа ожидаются?

– Согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения, которые подтверждает и Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в этом году прогнозируются штаммы гриппа А – H1N1 (вызвал пандемию испанского гриппа в 1918-м и свиного гриппа в 2009 году. –Прим. ред.) и немного другая линия штамма H3N2 (вызвал пандемию гонконгского гриппа в 1968 году. – Прим. ред.), а также два несколько изменённых типа вируса гриппа В, – говорит заместитель главного врача Екатеринбургского центра медицинской профилактики, главный внештатный специалист по медицинской профилактике в Свердловской области, экс-главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов. – Все эти штаммы введены в состав вакцин, которыми будут прививать свердловчан в этом сезоне. Никаких новых мутировавших штаммов вируса гриппа мы не ожидаем.

Как и где привиться от гриппа?

Нужно просто прийти в поликлинику по месту жительства и сказать, что хотите привиться от гриппа. С собой лучше иметь паспорт и полис ОМС. Специально выделенный под вакцинацию медработник должен осмотреть человека перед прививкой. Если нет никаких симптомов респираторных заболеваний и обострения хронических недугов, можно следовать в прививочный кабинет.

– Детское население вакцинируется в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, – поясняет Александр Харитонов. – Сейчас рассматривается вопрос о вакцинации против гриппа выездными прививочными бригадами. Учреждения высшего образования, предприятия должны обращаться в территориальные поликлиники, чтобы сделать заявки на вакцинацию против гриппа, а потом подать списки желающих привиться.

Также привиться от гриппа можно будет и в торговых центрах. По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, эта вакцина проще в хранении с точки зрения температурного режима, в отличие от вакцин против коронавируса, поэтому будет почти везде. При этом в торговых центрах продолжается и вакцинация против COVID-19 – потоки желающих на разные прививки будут разводить.

Почему нужно выжидать месяц между вакцинацией от гриппа и от коронавируса?

По словам Александра Харитонова, временной промежуток в месяц выдерживается при всех вакцинациях – таков порядок, и прививки от гриппа и коронавируса – не исключение. Тем более что вакцина против коронавируса ещё не испытывалась на совместимость с другими инфекциями.

– Прививка от коронавируса не защитит от вируса гриппа – это совершенно разные возбудители, – напоминает заместитель главного врача Екатеринбургского центра медицинской профилактики. – Важно прививаться от двух этих заболеваний. В прошлом году доминировал коронавирус, поэтому вируса гриппа почти не было. Но сейчас COVID-19 становится слабее, появляется иммунный барьер за счёт привитых и переболевших, поэтому мы не исключаем микст-инфекции (сочетания двух заболеваний, вирусов. –Прим. ред.). Два вирусных возбудителя у одного пациента – реальная ситуация, мы с этим встречаемся по разным инфекционным заболеваниям. И грипп, и коронавирус могут привести к тяжёлым последствиям, вплоть до летального исхода, а их микст может стать трагичным даже для молодых и здоровых людей, не говоря уже о пожилых.

К слову, Александр Харитонов считает, что переболевшим коронавирусом нужно обязательно привиться от гриппа в этом году, так как их организм ослаблен. Сделать это можно уже через две-три недели после выздоровления в зависимости от самочувствия человека.

Кто прививается от гриппа бесплатно?

В рамках Национального календаря профилактических прививок бесплатная вакцинация против гриппа положена всем наиболее уязвимым категориям граждан: детям, студентам, работникам медицинских и образовательных учреждений, коммунальной сферы, транспорта, беременным, призывникам, людям с хроническими заболеваниями и всем, кто старше 60 лет.

Согласно Постановлению главного государственного санитарного врача Свердловской области от 19.08.2021, в осенний период нынешнего года от гриппа необходимо привить минимум 65 процентов населения региона.

– Работники торговли, общественного питания, промпредприятий – эпидзначимая группа нашего населения, – говорит главный внештатный специалист по медпрофилактике в области. – На них мы тоже заказываем бесплатную вакцину от гриппа, но её не всегда хватает. Поэтому часть этого населения должна прививаться за счёт средств работодателей.

Однако тот, кому не положена бесплатная прививка от гриппа, всё равно может поставить её бесплатно. Все муниципалитеты составляют план вакцинации от гриппа, и если где-то есть избыток вакцины, то её предлагают поставить любому желающему бесплатно. Так что лучше уточнить наличие бесплатной вакцины в своей поликлинике по месту жительства.

Можно ли поставить импортную вакцину?

Сейчас информации по зарубежным вакцинам от гриппа на Среднем Урале нет, и будут ли они вообще – неизвестно. Более того, пока в нашу область не поступило даже платной вакцины против гриппа: только бесплатные «Флю-М» (для взрослого населения) и «Ультрикс Квадри» (для детей с 6-месячного возраста и беременных) в рамках Национального календаря профилактических прививок. Первая партия отечественной вакцины «Гриппол плюс», как сообщил Александр Харитонов, может поступить в наш регион не раньше 15 сентября. Стоимость одной дозы ожидается в пределах 300–400 рублей.

– Российские вакцины от гриппа нисколько не хуже зарубежных, поэтому ждать именно импортных не стоит: прививайтесь тем, что есть, и как можно раньше, иначе у вас может просто не успеть выработаться иммунитет, – считает главный врач Екатеринбургского центра медицинской профилактики.

В ТЕМУ В свердловском Управлении Роспотребнадзора сообщили о превышении эпидпорога по ОРВИ в Свердловской области и Екатеринбурге. За последнюю неделю простудились почти 23 тысячи уральцев, 47 процентов из них – дети. Доминируют риновирусы, но также выявлены и коронавирусы, вирусы гриппа А (Н3N2), парагриппа.