Более 1,5 тысячи заболевших коронавирусом выявлено в 13 свердловских городах

Более 500 заразившихся коронавирусом выявляют почти каждый день с конца июля. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. Общее число попавших в официальную статистику перевалило в регионе за 127 тысяч, в Екатеринбурге - за 55 тысяч.

Более 1,5 тысячи переболевших или болеющих COVID-19 выявлено в 13 муниципалитетах. Среди них:

Екатеринбург (55 140),

Нижний Тагил (9 413),

Первоураотск (5 770),

Ревда (4 043),

Каменск-Уральсский и Каменский район (3 922),

Берёзовский (2 787),

Красноуфимск и Красноуфимский район (2 753),

Реж (2 243).

Верхняя Пышма (2 187),

Камышлов и Камышловский район (2 174),

Нижнесергинский район (1 589),

Сухой Лог (1 541)

Алапаевск и Алапаевский район (1 505).

Напомним, что более 500 заразившихся коронавирусом на Среднем Урале выявляют почти каждый день с конца июля. Накануне стало известно о 510 новых ковид-пациентах и 449 выздоровевших.

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