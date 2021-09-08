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Общество / Здравоохранение и здоровье
8 сентября 2021, 07:44

Более 1,5 тысячи заболевших коронавирусом выявлено в 13 свердловских городах

Девочка в маске в школе

Более 500 заразившихся коронавирусом выявляют почти каждый день с конца июля. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. Общее число попавших в официальную статистику перевалило в регионе за 127 тысяч, в Екатеринбурге - за 55 тысяч.

Более 1,5 тысячи переболевших или болеющих COVID-19 выявлено в 13 муниципалитетах. Среди них:

  • Екатеринбург (55 140),
  • Нижний Тагил (9 413),
  • Первоураотск (5 770),
  • Ревда (4 043),
  • Каменск-Уральсский и Каменский район (3 922),
  • Берёзовский (2 787),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (2 753),
  • Реж (2 243).
  • Верхняя Пышма (2 187),
  • Камышлов и Камышловский район (2 174),
  • Нижнесергинский район (1 589),
  • Сухой Лог (1 541)
  • Алапаевск и Алапаевский район (1 505).

Напомним, что более 500 заразившихся коронавирусом на Среднем Урале выявляют почти каждый день с конца июля. Накануне стало известно о 510 новых ковид-пациентах и 449 выздоровевших.

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Областная газета Свердловской области

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