Более 1,5 тысячи заболевших коронавирусом выявлено в 13 свердловских городах

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. Общее число попавших в официальную статистику перевалило в регионе за 127 тысяч, в Екатеринбурге - за 55 тысяч.
Более 1,5 тысячи переболевших или болеющих COVID-19 выявлено в 13 муниципалитетах. Среди них:
- Екатеринбург (55 140),
- Нижний Тагил (9 413),
- Первоураотск (5 770),
- Ревда (4 043),
- Каменск-Уральсский и Каменский район (3 922),
- Берёзовский (2 787),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (2 753),
- Реж (2 243).
- Верхняя Пышма (2 187),
- Камышлов и Камышловский район (2 174),
- Нижнесергинский район (1 589),
- Сухой Лог (1 541)
- Алапаевск и Алапаевский район (1 505).
Напомним, что более 500 заразившихся коронавирусом на Среднем Урале выявляют почти каждый день с конца июля. Накануне стало известно о 510 новых ковид-пациентах и 449 выздоровевших.
Читайте также:
Не под коронавирус: где в Свердловской области можно получить медицинскую помощь?
Екатеринбургские школы отправили на дистант 12 классов из-за коронавируса.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале