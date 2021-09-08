За сутки в Свердловской области коронавирус впервые с конца июля выявили у менее 500 человек

Масочный режим продолжает действовать в регионе.Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 496 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе - 127 684 случая заражения. За сутки из больниц Свердловской области выписались 457 человек. Общее число выздоровевших достигло 117 797 свердловчан, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 35 случаев смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 5 467 свердловчан.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+170), Алапаевска, Артёмовского, Артинского, Асбестовского городских округов, Байкаловского района, Берёзовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральск, Красноуфимска и Красноуфимского района, Махнёвского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Серова, Североуральска, Среднеуральска, Староуткинска, Сысертского городского округа, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов.

Днём ранее в регионе выявили 510 заболевших коронавирусом. Суточный максимум с начала пандемии – 531 случай – был зафиксирован 26 августа.

Напомним, ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 10 сентября можно здесь.