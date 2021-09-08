В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили более 18 тысяч человек

Масочный режим продолжает действовать в регионах России. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 18 024 человека. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 7 065 904 случая заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 1 269 человек. Санкт-Петербург снова обогнал столицу по количеству выявленных в сутки заболеваний - у них инфицировано ещё 1 430 человек. В Свердловской области, которая находится на четвёртом месте в списке регионов, заболело 495 жителей.

Из больниц выписалось уже 6 320 512 россиян, из которых 18 262 выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс ещё 797 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 189 582 человека.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 17 425 новых пациентов.