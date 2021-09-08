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Общество / Здравоохранение и здоровье
8 сентября 2021, 18:02

В Первоуральске в 2022 году отремонтируют поликлинику №3

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В поликлинике сделают современный ремонт. Фото: Алексей Кунилов

В 2022 году первоуральскую поликлинику №3 приведут отремонтируют. Она находится в микрорайоне Динас.

Заместитель министра здравоохранения Денис Демидов обсудил с руководством планы по ремонту здания, а также устранение проблем с отоплением и горячей водой в поликлинике. Они осмотрели состояние кровли и выявили некоторые причины утечки тепла.

"В первую очередь предстоит решить эти задачи: утепление инженерных сетей, стояков, окон на зиму. Подводной участок теплотрассы тоже необходимо утеплять", – цитирует Дениса Демидова департамент информполитики Свердловской области.

По словам замминистра, все три этажа поликлиники отремонтируют в 2022 году. Работы будут проводиться в рамках программы "Развитие первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение", с "бережливой регистратурой" и удобной системой навигации, а также просторными врачебными кабинетами. Кроме этого, заменят кровлю и отремонтируют фасад здания.

Руководство больницы должно подготовить проектно-сметную документацию для проведения работ.

О плачевном состоянии первоуральской поликлиники сообщили жители региона во время прямой линии с губернатором Свердловской области. "Областная газета" подробно рассказала о том, как она прошла, в материале "Третья – за время работы, первая – телевизионная".

Областная газета Свердловской области

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