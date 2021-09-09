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9 сентября 2021, 07:15

Половина новых случаев COVID-19 в Свердловской области приходится на пять муниципалитетов

Врач выдаёт таблетки

Врачи ежедневно выявляют новые случаи. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. Регион перешагнула рубеж в 128 тысяч заболевших.

За предыдущие сутки в Свердловской области 496 человек заболели COVID-19. Менее 500 заразившихся выявлено впервые с конца июля. Половина случаев приходится на пять муниципалитетов. В список попали:

  • Екатеринбург - 55 310 (+170),
  • Алапаевск и Алапаевский район - 1 530 (+25),
  • Берёзовский - 2 809 (+22),
  • Талицкий район - 1 380 (+21),
  • Серов - 1 475 (+19).

Напомним, суточный максимум с начала пандемии – 531 случай – был зафиксирован 26 августа.

Добавим, что на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 10 сентября можно ознакомиться здесь.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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