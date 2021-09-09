За сутки в Свердловской области COVID-19 подхватили 505 человек

За последние 24 часа от коронавируса на Среднем Урале умерло 34 пациента. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области за 24 часа выявили 505 случаев заражения коронавирусом. В итоге общее число заболевших COVID-19 в регионе достигло 128 189.

За минувшие сутки на Среднем Урале в связи с выздоровлением из больниц выписались 469 пациентов. Общее число справившихся с инфекцией на территории региона достигло 118 266 человек, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

Диагноз лабораторно подтвердился у жителей Екатеринбурга (+182), Артёмовского, Артинского, Асбестовского городских округов, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуфимска, Махневского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, ЗАТО Свободный, Серова, Североуральска, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Сысертского городского округа, Сухого Лога, Талицкого, и Туринского городских округов.

Состояние 631 госпитализированного медики оценивают как тяжёлое. 342 человека из их числа подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

За последние 24 часа на Среднем Урале от коронавируса и вызванных им осложнений скончались 34 человека, а за всё время - 5 501 свердловчанин.

Днём ранее в регионе выявили 496 новых случаев COVID-19. Суточный максимум с начала пандемии – 531 случай – был зафиксирован 26 августа.