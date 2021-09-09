В России за сутки выявили 18 380 случаев COVID-19

Больше всего заболевших выявили в Москве - 1 801 человека. Фото: Галина Соловьёва

За последние 24 часа в России коронавирусная инфекция лабораторно подтвердилась у 18 380 человек в 85 регионах. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 7 084 284 случая заражения COVID-19.

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в России, больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (+1 801), Санкт-Петербурге (+1 380), Подмосковье (+525), Свердловской (+505) и Ростовской (+470) областях.

С начала распространения COVID-19 из российских больниц в связи с выздоровлением медики выписали 6 340 151 пациента, из которых 19 639 - за последние сутки. Коронавирус и вызванные им осложнения за минувшие 24 часа унесли жизни 794 россиян, а за всё время - 190 376 человек.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 1 129 592 человека.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 18 024 новых пациентов.

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