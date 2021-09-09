Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
9 сентября 2021, 14:42

В Свердловской области выявлены первые случаи заболевания сезонным гриппом

Андрей Карлов

Министр здравоохранения Свердовской области Андрей Карлов привился от гриппа. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Главы минздрава и минтранспорта Свердловской области Андрей Карлов и Василий Старков поставили прививки от сезонного гриппа и призвали уральцев вакцинироваться как можно скорее. Замгубернатора региона Павел Креков отметил, что на Среднем Урале зафиксировали первые случаи заболевания сезонным гриппом.

По словам Павла Крекова, в 2020 году в регионе было вакцинировано более 66% всего населения.

"В этом году ожидается, что сезонный грипп придёт намного раньше, чем прежде. Более того, я могу сказать, что уже несколько случаев заболевания сезонным гриппом зарегистрировано на территории Свердловской области. В прошлом сезоне в это время такого не было", - передаёт департамент информполитики области слова замгубернатора.

Андрей Карлов, который уже вакцинировался от гриппа, заявил, что прививка хорошо тренирует иммунитет в плане борьбы с инфекционными заболеваниями. В свою очередь Василий Старков также отметил важность вакцинации от гриппа, так как это позволяет всегда оставаться в строю и обезопасить своих родных.

Напомним, что прививочная кампания началась в регионе 2 сентября. С 6 сентября от гриппа также начали прививать и в торговых центрах.

На Средний Урал поступило уже 1,3 млн доз вакцины от гриппа, что составляет только половину от заявочного объёма прививок. Основная задача региона в этом году – охватить вакцинопрофилактикой от сезонного гриппа как минимум 65% населения.

К слову, "Облгазета" собрала ответы на самые популярные вопросы о прививочной кампании против гриппа в нашем регионе в этом году. Подробности - здесь.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.09.2021, 18:54 / Общество
Мэрия опубликовала график подачи тепла в дома Екатеринбурга
09.09.2021, 18:29 / Общество
В Свердловскую область пришли дожди с мокрым снегом
09.09.2021, 18:19 / Общество
Вечером в четверг Екатеринбург встал в 8-балльных пробках
09.09.2021, 18:14 / Спорт
В Казани представили эскизы медалей для Универсиады-2023 в Екатеринбурге
09.09.2021, 17:49 / Общество
Турция отменила сдачу ПЦР-теста для туристов младше 12-ти лет