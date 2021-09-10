Данные по заболевшим COVID-19: пятёрка свердловских муниципалитетов-лидеров по заболевшим за сутки

Лидерство по числу заболевших удерживает Екатеринбург. Фото: Галина Соловьёва

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило данные по распространению коронавирусной инфекции по территории региона. По данным на 9 сентября, на Среднем Урале в течение суток было лабораторно подтверждено 505 новых случаев COVID-19.

Всего инфекцию выявили в 41 муниципалитете. Больше всего заболевших коронавирусом обнаружили в:

Екатеринбурге (182 случая за сутки, 55 492 — за всё время),

Первоуральске (+56, 5 844),

Камышлове и Камышловском районе (+25, 2 200),

Асбест (+22, 1 182),

Берёзовском (+22, 2 831).

В пяти муниципалитетах в течение 24 часов лобораторно подтверждено от 11 до 20 случаев инфицирования. Ещё в 31 территории выявили от одного до девяти заболевших.

Всего, по данным на 9 сентября, на Среднем Урале с начала распространения инфекции зафиксировали 128 189 случаев заражения коронавирусом. Как писала "Областная газета" Общее число справившихся с инфекцией на территории региона достигло 118 266 человек, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с распространением COVID-19. В Свердловской области от коронавируса и вызванных им осложнений за всё время скончался 5 501 человек.