Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
10 сентября 2021, 07:20

Данные по заболевшим COVID-19: пятёрка свердловских муниципалитетов-лидеров по заболевшим за сутки

Коронавирус

Лидерство по числу заболевших удерживает Екатеринбург. Фото: Галина Соловьёва

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило данные по распространению коронавирусной инфекции по территории региона. По данным на 9 сентября, на Среднем Урале в течение суток было лабораторно подтверждено 505 новых случаев COVID-19.

Всего инфекцию выявили в 41 муниципалитете. Больше всего заболевших коронавирусом обнаружили в:

  • Екатеринбурге (182 случая за сутки, 55 492 — за всё время),
  • Первоуральске (+56, 5 844),
  • Камышлове и Камышловском районе (+25, 2 200),
  • Асбест (+22, 1 182),
  • Берёзовском (+22, 2 831).

В пяти муниципалитетах в течение 24 часов лобораторно подтверждено от 11 до 20 случаев инфицирования. Ещё в 31 территории выявили от одного до девяти заболевших.

Всего, по данным на 9 сентября, на Среднем Урале с начала распространения инфекции зафиксировали 128 189 случаев заражения коронавирусом. Как писала "Областная газета" Общее число справившихся с инфекцией на территории региона достигло 118 266 человек, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с распространением COVID-19. В Свердловской области от коронавируса и вызванных им осложнений за всё время скончался 5 501 человек.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.09.2021, 09:56 / Общество
Ростуризм досрочно закрыл программу туристического кешбэка
10.09.2021, 08:59 / Общество
С 10 сентября в Нижнем Тагиле закрывают мост на Красноармейской. Пути объезда
10.09.2021, 08:00 / Общество
В Нижнем Тагиле 21-летний водитель сбил 81-летнюю женщину
10.09.2021, 07:20 / Общество
Данные по заболевшим COVID-19: пятёрка свердловских муниципалитетов-лидеров по заболевшим за сутки
10.09.2021, 00:42 / Общество
Россия снимает все ковидные ограничения на авиасообщение с Белоруссией