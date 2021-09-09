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Общество / Здравоохранение и здоровье
9 сентября 2021, 21:19

Михаил Мурашко заявил, что главы минздравов стран G20 назвали "Спутник V" лучшей вакциной от COVID-19

"Спутник V"

Михаил Мурашко также поблагодарил московских медиков за участие в клинических испытаниях препарата. Фото: Галина Соловьёва.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе IV Форума социальных инноваций регионов рассказал, что министры здравоохранения стран G20 назвали "Спутник V" лучшей вакциной от коронавирусной инфекции. Он также поблагодарил московских медиков за участие в клинических испытаниях препарата.

Ранее Михаил Мурашко говорил, что государствам "двадцатки" следует взаимно признавать вакцинацию от коронавируса препаратами, одобренными в этих странах.

"За последние десятилетия, наверное, это первый прорыв медицинской науки, когда его знают, лекарственный препарат, во всём мире. Сейчас на G20 выступая, министры здравоохранения говорили: "Спутник" - лучший препарат для профилактики", - передаёт слова министра ТАСС.

Также глава Минздрава выразил благодарность руководству Москвы и медработникам, принимавшим участие в клинических испытаниях вакцины. Как сказал Михаил Мурашко, сбор такого большого объёма информации за столь короткий промежуток времени заслуживает высших похвал.

Областная газета Свердловской области

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