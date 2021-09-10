Роспотребнадзор напомнил, чем отличаются симптомы COVID-19 от симптомов гриппа и ОРВИ

В группе риска по коронавирусу находятся пожилые и люди с хроническими заболеваниями, по гриппу - дети и женщины на поздних сроках беременности. Фото: Роспотребнадзор

В сезон распространения респираторных вирусных заболеваний Роспотребнадзор напомнил об отличиях симптомов COVID-19 от симптомов ОРВИ и гриппа. При этом в ведомтсве рассказали и о том, что есть общего между заболеваниями.

"Инфекции имеют одинаковые пути передачи – преимущественно-воздушно-капельный, но также можно заразиться при контакте и через загрязнённые инфекцией поверхности. Похожа и картина заболевания, которая характерна для всех респираторных вирусных инфекций. При этом как грипп, так и COVID-19 имеют самый широкий спектр вариантов болезни – от бессимптомного или лёгкого до тяжёлого заболевания и смерти", - сообщили санврачи.

При этом в Роспотребнадзоре подчёркивают, что грипп и коронавирус - разные инфекции, у которых разные возбудители, симптоматика и течение.

Грипп передаётся быстрее, инкубационный период составляет от нескольких часов до 1-2 дней. Инкубационный период при COVID-19 более продолжительный - до 4-6 дней.

В группе риска по коронавирусу находятся пожилые и люди с хроническими заболеваниями, по гриппу - дети и женщины на поздних сроках беременности.

Доля тяжёлых случаев при коронавирусе больше. На данный момент, 15% случаев заболевания COVID-19 являются тяжёлыми, требующими оксигенации (насыщение пациента кислородом под высоким давлением в лечебных целях в барокамерах), в 5% - случаев требуется искусственная вентиляция легких.

У вируса SARS-CoV-2 способность к заражению выше, его репродуктивное число (число вторичных случаев заражения, вызванных одним инфицированным человеком) составляет от 2 до 2,5.

Санврачи призывают россиян по-прежнему использовать маски, избегать места скопления людей и мыть руки, а также ставить прививки.

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