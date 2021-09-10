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Общество / Здравоохранение и здоровье
10 сентября 2021, 13:34

За сутки в Свердловской области выявили 509 случаев коронавируса

Женщина в маске идёт по городу

Накануне в региоональном оперштабе опровергли сообщения о подготовке к введению обязательной вакцинации. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 509 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки, по данным на 10 сентября. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан приближается к 129 тысячам.

Выздоровели и выписались из больниц с начала пандемии около 119 тысяч человек. На лечении официально числятся почти 4,5 тысячи ковид-пациентов.

Стало известно о смерти ещё 37 пациентов. Установлен новый суточный максимум. Общее число летальных исходов среди заразившихся с начала пандемии – 5 501. Это 4,3% от числа всех заболевших в регионе.

Накануне сообщалось о 505 заразившихся ковидом и 469 выздоровевших. Менее 500 новых случаев впервые с конца июля на Среднем Урале зафиксировали 8 сентября.

Ранее в региоональном оперштабе опровергли сообщения о подготовке к введению обязательной вакцинации. При этом там уточнили: "в целом российское законодательство и до пандемии содержало нормы, позволяющие при необходимости вводить в отношении отдельных профессий, связанных с большим числом социальных контактов, специальный режим. Одним из документов является Календарь прививок по эпидпоказаниям, в который приказом Минздрава РФ внесена и прививка от коронавируса".

Вакцинацию против COVID-19 в подведомственных Минздраву больницах на Среднем Урале прошли более 1 миллиона 49 тысяч человек. Первый компонент вакцины получили 1 миллион 133 тысячи человек.

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