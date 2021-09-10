Летальность от коронавируса в Свердловской области составляет 4,3%

Более 30 летальных исходов в сутки в Свердловской области начали регистрировать с 19 августа. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области побит антирекорд по количеству смертельных случаев от коронавируса. За сутки подтверждено 37 летальных исходов среди ковид-пациентов. Летальность от COVID-19 на 10 сентября составляет 7,3%.

За последний месяц антирекорд обновлён седьмой раз. 5 сентября стало известно о 36 скончавшихся с подтверждённым диагнозом. До этого суточный максимум по смертности был установлен 19, 22, 25, 26 августа и 2 сентября. Более 30 летальных исходов в сутки в Свердловской области начали регистрировать с 19 августа.

10 сентября в официальную статистику по заболевшим попали ещё 509 свердловчан.

По данным свердловского оперштаба по борьбе с COVID-19, на Среднем Урале выявлено 128 698 человек, переболевших или болеющих коронавирусом. Скончались с начала пандемии 5 538 ковид-пациентов, что составляет 4,3% от общего числа инфицированных.