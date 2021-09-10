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10 сентября 2021, 13:38

Ещё 18,3 тысячи заболевших россиян попали в официальную статистику по COVID-19

Врачебный стол

Под медицинским наблюдением остаются 1 123 448 россиян. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявили 18 341 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии россиян составляет 7 102 625.

В Москве и Санкт-Петербурге за последние сутки в официальную статистику попали более 1 000 ковид-пациентов (1 566 и 1504 соответственно). В других регионах выявлено менее тысячи заразившихся. Свердловская область с 509 случаями коронавируса занимает четвёртую строчку, уступая также Московской области (585).

Выздоровели и выписались из больниц 6,4 миллиона россиян. Скончались 191,2 тысячи жителей страны, за 24 часа закфиксирована смерть 789 человек с коронавирусом, в том числе 37 свердловчан.

Накануне стало известно о 18 380 новых случаях COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 182,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 456 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 123 448 россиян.

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Областная газета Свердловской области

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