Коронавирусную инфекцию подхватили ещё 18 554 жителя России

Санкт-Петербург вновь обогнал Москву по количеству заболевших коронавирусом за сутки. Фото: Галина Соловьёва.

В России за прошедшие 24 часа зарегистрировано 18 554 пациента, у которых был диагностирован коронавирус. За всё время пандемии в стране выявили 7 140 070 заражённых.

Как сообщает федеральный оперштаб, Санкт-Петербург вновь обогнал Москву по количеству заболевших коронавирусом за сутки: за день зарегистрировано 1 597 заразившихся петербуржцев и 1 592 москвича. В Свердловской области, которая располагается на четвёртом месте в рейтинге регионов с наибольшей заболеваемостью, – 506 заболевших.

Ещё 14 497 россиян, переболевших ковидом, покинули больничные койки. В сумме побороть инфекцию смогли уже 6 389 657 жителей страны.

В то же время болезнь забрала жизни ещё 788 человек. За всё время пандемии в России от коронавирусной инфекции умерли 192 749 пациентов.

Напомним, вчера в стране был подтверждён 18 891 случай заболевания ковидом.