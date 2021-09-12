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Общество / Здравоохранение и здоровье
12 сентября 2021, 14:50

На Среднем Урале обновили график выездных вакцинаций от ковида до 17 сентября

вакцинация

Всем желающим поставить прививку в ТЦ необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Фото: Алексей Кунилов.

Свердловский оперштаб по борьбе с коронавирусом опубликовал новый график работы прививочных пунктов в ТЦ региона. В Екатеринбурге пройти вакцинацию от ковида можно будет в 10 торговых центрах.

Всем желающим поставить прививку в ТЦ необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Чтобы сократить ожидание в очереди, рекомендуется заполнить все необходимые документы заранее.

График работы выездных пунктов вакцинации:

Екатеринбург 

  • ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) – 13–17 сентября ежедневно с 10:00 до 15:00;
  • ТРК "Парк Хаус" (ул. Сулимова, 50) – 14–17 сентября ежедневно с 15:00 до 19:00;
  • ТРЦ "Алатырь" (ул. Малышева, 5) – 16 сентября с 12:00 до 20:00;
  • ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) – 14 и 16 сентября с 11:00 до 14:00. Рекомендуется пройти предварительную регистрацию по номеру 200-20-99 13 и 15 сентября;
  • ТЦ "Мега" (ул. Металлургов, 87) – 11–17 сентября ежедневно с 10:00 до 20:00;
  • ТЦ "ОМЕГА" (пр. Космонавтов, 41) – 16 и 17 сентября с 14:00 до 18:00;
  • ТРЦ "Академический" (ул. Краснолесья, 133) – 11–17 сентября ежедневно с 12.00 до 18.00;
  • ТЦ "Максидом" (ул. Тверитина, 45) – 15 сентября с 16:00 до 19:00;
  • ТРЦ "Кировский" (пер. Сиреневый бульвар, 2) – 14–17 сентября с 15:30 до 19:30;
  • ТЦ "Белка" (пр. Космонавтов, 86) – 17 сентября с 16:00 до 19:00, 18 сентября с 10:00 до 13:00;
  • Аэропорт Кольцово (терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – 13 и 15 сентября с 13:00 до 19:00. 

Нижний Тагил

  • ТРЦ "DEPO" (Свердловское шоссе, 31Б) – 13–17 сентября ежедневно с 16:00 до 20:00.

Верхняя Пышма

  • ТЦ "Кировский" (ул. Орджоникидзе, 18) – 15 сентября с 12:00 до 15:00.

Ирбит

  • Дом культуры им. В.К. Костевича (ул. Свердлова, 17) – 16 сентября с 11:00 до 15:00;
  • Бульвар Победы – 14 сентября с 11:00 до 15:00.

По данным регионального оперштаба по борьбе с ковидом, на 9 сентября первый компонент вакцины от коронавируса получили 1 132 999 человек, второй – 1 049 025 человек.

Отметим, что за минувшие сутки в Свердловской области выявили 506 новых заразившихся коронавирусной инфекцией. 

Областная газета Свердловской области

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