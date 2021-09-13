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Общество / Здравоохранение и здоровье
13 сентября 2021, 13:33

За сутки в Свердловской области зарегистрировали 511 случаев коронавируса

Мужчина в маске

За всё время пандемии в регионе выявлено 130 217 случаев ковида. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировали 511 новых пациентов с подтверждённым коронавирусом. Всего на Среднем Урале подтверждено уже более 130 тысяч случаев заражения опасной инфекцией.

По выздоровлении из свердловских больниц выписались 447 пациентов, у которых был обнаружен ковид. За всё время пандемии коронавирус смогли победить 120 127 тыс. жителей Среднего Урала. На сегодняшний день на лечении остаются 4 445 человек.

При этом в регионе подтверждено уже 5 645 летальных исходов от COVID-19. За минувшие 24 часа болезнь унесла жизни 35 свердловчан.

За всё время пандемии в регионе выявлено 130 217 случаев ковида. Отметим, что вчера на Среднем Урале выявили 506 новых случаев заболевания коронавирусом.

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Областная газета Свердловской области

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