В России зарегистрировали 18 178 новых пациентов с COVID-19

Медучреждения по выздоровлению за сутки покинули 12 469 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию подхватили 18 178 россиян. Общее число пациентов, заразившихся COVID-19 в стране за всё время пандемии, достигло 7 158 248.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Москве выявлено ещё 2 022 заражённых, а в Санкт-Петербурге - 805. Свердловская область всё ещё находится на четвёртом месте в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью - в регионе выявили 511 новых инфицированных.

Медучреждения по выздоровлении за сутки покинули 12 469 человек. На сегодняшний день от инфекции излечились уже 6 402 126 россиян.

Количество летальных исходов за последние сутки составляет 719. Всего от коронавирусной инфекции в стране скончались 193 468 пациентов.

Напомним, вчера в России зарегистрировали 18 554 новых пациента с ковидом.