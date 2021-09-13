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13 сентября 2021, 16:33

Президент РФ допустил уход на карантин из-за случаев ковида в его окружении

Владимир Путин

Владимир Путин в ходе встречи с победителями и призёрами ХVI Паралимпийских летних игр в Токио сказал о проблемах с коронавирусом в его окружении. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с победителями и призёрами ХVI Паралимпийских летних игр в Токио сказал о проблемах с коронавирусом в его окружении. Он также допустил, что может уйти на карантин.

Видеоролик, где глава государства сказал об этом, опубликован в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

"Даже в моём окружении возникают проблемы с этим ковидом. Врачи сейчас изучают - нужно разобраться, что там реально происходит. Думаю, мне самому скоро придётся на карантин уйти, очень много болеют", - сказал Владимир Путин.

В свою очередь пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков отметил, что никаких изменений в рабочем графике главы государства пока не планируется.

Напомним, 30 июня в ходе прямой линии с жителями страны российский лидер заявил, что он сам и одна из его дочерей привились "Спутником V".

К слову губернатор Свердловской области во время своей прямой линии с гражданами также рассказал о случаях ковида среди его коллег. По словам главы региона, один из них находился на грани смерти. В департаменте информполитики Свердловской области не смогли пояснить "ОГ", о ком идёт речь.

Областная газета Свердловской области

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