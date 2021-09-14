В Свердловской области растёт заболеваемость ОРВИ

Неблагополучными по заболеваемости ОРВИ названы три свердловских муниципалитета - Асбестовский, Полевской и Сысертский ГО.Фото: Галина Соловьёва

За минувшую неделю ОРВИ подхватили 33 114 свердловчан. Это на 10 тысяч человек больше, чем за предыдущие семь дней. Эпидпорог в Свердловской области превышен на 65,5%.

Среди заболевших большинство (60%) - дети. Максимальный уровень заболеваемости выявлен среди детей от 0 до 2 лет, далее – дети 3-6 лет, на третьем месте дети 7-14 лет. Неблагополучными по заболеваемости ОРВИ названы три свердловских муниципалитета. Уровень заболеваемости в них выше среднеобластного в 1,5 раза и более. Это Асбестовский, Полевской и Сысертский ГО.

В Екатеринбурге зафиксировано 17 760 простудившихся, за предыдущую неделю - 11 773 случая. По данным Управления Роспотребнадзора по региону, эпидпорог по ОРВИ в городе превышен на 90%.

Добавим, что число пациентов с предварительным диагнозом "внебольничная пневмония" немного снизилось по сравнению с прошлой неделей. Зарегистрировано 1 804 случая, в том числе 841 случай - в столице Урала. Неблагополучными по заболеваемости внебольничными пневмониями являются Нижнесергинский МР, ГО Первоуральск, ГО Дегтярск, Шалинский ГО, ГО Пелым, Верхнесалдинский ГО, Берёзовский ГО, ГО Нижняя Салда.

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