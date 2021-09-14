За сутки в Свердловской области коронавирус выявили у 498 человек

После коронавируса у людей некоторое время сохраняется плохое самочувствие. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 498 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе - 130 715 случаев заражения. За сутки из больниц Свердловской области выписались 456 человек. Общее число выздоровевших достигло 120 583, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 36 случаев смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 5 681 человек.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+100), Алапаевска, Артёмовского, Артинского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Рефтинского городского округа, Серова, Слободо-Туринского района, Сухого Лога, Талицкого, Тугулымского, Туринского и Шалинского городских округов.

Днём ранее в регионе выявили 511 заболевших коронавирусом. Суточный максимум с начала пандемии – 531 случай – был зафиксирован 26 августа.

Напомним, ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 17 сентября можно здесь.