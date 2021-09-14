В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 17 837 человек

Масочный режим продолжает действовать. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 17 837 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 7 176 085 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 1 609 человек. В Свердловской области, которая находится на четвёртом месте в списке регионов, заболели 498 жителей.

Из больниц выписались уже 6 418 033 россиянина, из которых 15 907 выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс ещё 781 жизнь. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 194 249 человек.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 18 178 новых пациентов.