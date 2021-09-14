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Общество / Здравоохранение и здоровье
14 сентября 2021, 13:37

В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 17 837 человек

Женщины в масках

Масочный режим продолжает действовать. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 17 837 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 7 176 085 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё                      1 609 человек. В Свердловской области, которая находится на четвёртом месте в списке регионов, заболели 498 жителей. 

Из больниц выписались уже 6 418 033 россиянина, из которых 15 907 выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс ещё 781 жизнь. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 194 249 человек.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 18 178 новых пациентов.

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Областная газета Свердловской области

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