Владимир Путин заявил, что уходит на самоизоляцию

Глава государства примет участие в саммитах ШОС и ОДКБ по видеосвязи. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин переходит на самоизоляцию в связи с выявлением в его окружении случаев заболевания коронавирусом. В связи с этим глава государства примет участие в саммитах ШОС и ОДКБ по видеосвязи.

Об этом в телеграм-каналах сообщают федеральные СМИ со ссылкой на пресс-службу Кремля. У кого именно в окружении Президента РФ был выявлен ковид, не уточняется. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что глава государства сдал тест на коронавирус - он полностью здоров.

Напомним, о своём вероятном уходе на самоизоляцию Владимир Путин сказал уже 13 сентября в ходе встречи с российскими паралимпийцами.

"Даже в моём окружении возникают проблемы с этим ковидом. Врачи сейчас изучают – нужно разобраться, что там реально происходит. Думаю, мне самому скоро придётся на карантин уйти, очень много болеют", – сказал президент.

Тогда же Дмитрий Песков подчеркнул, что переход российского лидера на самоизоляцию никак не скажется на его рабочем графике.

К слову, в ходе прямой линии с гражданами России 30 июня Владимир Путин рассказал, что он и одна из его дочерей привились "Спутником V".