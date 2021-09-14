В Екатеринбурге возобновил работу акушерский стационар №1 перинатального центра

Пока акушерский пункт был закрыт, там обновили 10 палат и операционную. Фото: Информационный сетевой ресурс МЗ СО

В акушерском стационаре №1 Екатеринбургского клинического перинатального центра прошла двухнедельная дезинфекция, и он снова открылся. В первые часы поступили 15 пациенток, на свет появились две девочки.

В учреждении рассказали, что дезинфекцию там совмещают с ремонтами в помещениях.

"Нами осуществлены все запланированные работы. Так, обновлено 10 палат, произведён ремонт в одной из операционных, а также осуществлён текущий ремонт. Все наши усилия направлены на то, чтобы создать максимально комфортные условия для мам и малышей", - приводит пресс-служба свердловского минздрава слова заведующей акушерским стационаром №1 ЕКПЦ Ольги Максимяк.

Дезинфекция проводилась спецрастворами и антисептиками, предназначенные для медучреждений.

На время закрытия акушерского стационара №1 на ул. Комвузовская, 3 рожениц направляли в акушерский стационар №2 ЕКПЦ (ул. Дагестанская, 3 корпус 1) и в другие учреждения здравоохранения.