Кто может привиться от коронавируса и гриппа на дому?

Во многих городах Свердловской области прививочную бригаду можно вызвать на дом к маломобильному родственнику. Фото: Галина Соловьёва

Среди вопросов, поступивших на недавнюю Прямую линию губернатора Свердловской области, был и такой: как привиться от коронавируса маломобильным гражданам, не выходящим из дома? Ответить на него в телеэфире глава региона не успел – «ОГ» прояснила ситуацию для своих читателей.

Как выяснилось, возможность поставить прививку, не выходя из дома, у людей, прикованных болезнью к кровати, появилась в период пандемии коронавируса не сразу. Во-первых, поначалу вакцины на всех не хватало, поэтому в первую очередь прививали работников из группы риска. Во-вторых, пришлось ждать, пока вакцины пройдут испытания на безопасность для пожилых людей, которые составляют подавляющее большинство среди маломобильных групп населения. В-третьих, потребовалось время для решения организационных вопросов, в частности, транспортировки ампул от клиники до квартиры с соблюдением температурного режима. Но теперь вакцинация против коронавируса на дому распространена и в Свердловской области, и в других регионах России.

– Вакцинация на дому в уральской столице активно ведётся с того момента, когда для этого были созданы необходимые условия, – говорит заместитель главного врача Екатеринбургского центра медицинской профилактики, главный внештатный специалист по медицинской профилактике в Свердловской области, экс-главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов. – Человек, который в этом нуждается, или его родственник должен сделать заявку в поликлинике по месту жительства, либо через портал Госуслуг, либо по известным телефонам 122 или 8–800–2000-112. Ему назначат дату и время приезда бригады. Пожилым я бы посоветовал вакцину «Спутник V», молодым – «Спутник Лайт».

Как подчёркивает Александр Харитонов, несмотря на то, что люди в возрасте и инвалиды вынуждены жить в четырёх стенах, они входят в группу риска по коронавирусу. Ведь они, как правило, имеют массу серьёзных хронических заболеваний, их организм ослаблен и плохо сопротивляется вирусным атакам, а занести инфекцию к ним в дом могут и родственники, и социальные работники. Поэтому таким людям нужно обязательно вакцинироваться: в случае заражения вероятность того, что болезнь у них будет протекать тяжело, с осложнениями, высока.

– Мы начали вакцинировать от коронавируса на дому сразу, как только появилась потребность в этом, – говорит главный врач Центральной городской больницы Кировграда Лариса Борисенко. – Таких заявок немного, но они есть. По адресу выезжает стандартная бригада – врач и медсестра, проводят предварительный осмотр и вводят вакцину.

Но, как выяснил журналист «ОГ», пока на Среднем Урале не везде можно вызвать прививочную бригаду к не выходящему из дома человеку. В стадии проработки данный вопрос находится, например, в Режевском городском округе.

– Задержка вызвана тем, что прежде к нам поступали виды вакцины от COVID-19, капризные в обращении, – объяснил «ОГ» главный врач Режевской центральной районной больницы Александр Язвенко. – Мало того что для их хранения требуется особый температурный режим, но и фасовали их по пять доз. То есть после разморозки необходимо поставить прививки сразу пяти пациентам. Состыковать столько маломобильных граждан по одному адресу, как вы понимаете, невозможно.

Сейчас, по словам Александра Язвенко, ситуация меняется: стали в достаточном количестве поступать дозы вакцин, для транспортировки которых не требуются морозильные камеры. Теперь проблема в другом – донести до маломобильных режевлян информацию о том, что они могут привиться дома. Пока с подобными просьбами в медучреждения никто не обращался.

– Планируем подключать социальных работников, которые обслуживают пожилых людей и инвалидов, чтобы они вели разъяснения, как это уже делают в других городах и районах, – говорит главврач Режевской ЦРБ.

Кстати Сейчас, помимо коронавируса, в регионе циркулирует и вирус гриппа. Поставить противогриппозную прививку маломобильные граждане также могут на дому – такая практика отработана уже давно.

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