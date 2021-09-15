В Екатеринбурге за сутки выявлено 100 заболевших, в Нижнем Тагиле - больше полусотни. Статистика по городам

Масочный режим продолжает действовать в регионах. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. Регион перешагнула рубеж в 130 тысяч заболевших.

За предыдущие сутки в Свердловской области 498 человек заболели COVID-19. За весь период пандемии более 2 000 заболевших выявлено в десяти городах региона. В список попали:

Екатеринбург - 56196 (+100),

Нижний Тагил - 9590 (+67),

Первоуральск - 6061 (+30),

Ревда - 4153 (+26),

Каменск-Уральский и Каменский район - 4095 (+16),

Берёзовский - 2913 (+15),

Красноуфимск и Красноуфимский район - 2792 (+6),

Реж - 2325 (+0),

Верхняя Пышма - 2254 (+24),

Камышлов и Камышловский район - 2252 (+11).

Напомним, суточный максимум с начала пандемии – 531 случай – был зафиксирован 26 августа.

Добавим, что на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 17 сентября можно ознакомиться здесь.