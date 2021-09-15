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Общество / Здравоохранение и здоровье
15 сентября 2021, 07:33

В Екатеринбурге за сутки выявлено 100 заболевших, в Нижнем Тагиле - больше полусотни. Статистика по городам

Мужчина в маске

Масочный режим продолжает действовать в регионах. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. Регион перешагнула рубеж в 130 тысяч заболевших.

За предыдущие сутки в Свердловской области 498 человек заболели COVID-19. За весь период пандемии более 2 000 заболевших выявлено в десяти городах региона. В список попали:

  • Екатеринбург - 56196 (+100),
  • Нижний Тагил - 9590 (+67),
  • Первоуральск - 6061 (+30),
  • Ревда - 4153 (+26),
  • Каменск-Уральский и Каменский район - 4095 (+16),
  • Берёзовский - 2913 (+15),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район - 2792 (+6),
  • Реж - 2325 (+0),
  • Верхняя Пышма - 2254 (+24),
  • Камышлов и Камышловский район - 2252 (+11).

Напомним, суточный максимум с начала пандемии – 531 случай – был зафиксирован 26 августа.

Добавим, что на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 17 сентября можно ознакомиться здесь.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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