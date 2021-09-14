На Среднем Урале из-за коронавируса закрыли на карантин несколько детсадов

В Свердловской области временно закрылись несколько детских садов, в которых зафиксировали занос коронавирусной инфекции. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области временно закрылись несколько детских садов, в которых зафиксировали занос коронавирусной инфекции. При этом полностью закрытых на карантин школ в регионе пока нет.

Об этом рассказал замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

"При первой же информации о заносе инфекции, мы закрываем классы в школах и группы в детсадах на карантин. У нас есть несколько детских садов полностью закрытых на территории области. Школ таких нет. Классы - есть и их количество ежедневно возрастает", - заявил Павел Креков на брифинге оперштаба по борьбе с ковидом.

По словам замгубернатора, в течение одной-двух недель начнут появляться первые классы, вернувшиеся с карантина. Он отметил, что это неизбежный процесс в период такого большого количества социальных контактов.

Напомним, за прошедшую неделю число классов, переведённых на дистант в Екатеринбурге, увеличилось более чем в 7,5 раза и достигло 92.