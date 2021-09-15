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Общество / Здравоохранение и здоровье
15 сентября 2021, 13:20

Свердловская область заняла второе место по числу летальных исходов от ковида за сутки

Машина реанимации стоит во дворах

За последний месяц антирекорд на Среднем Урале обновлён восьмой раз. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области снова побит антирекорд по количеству смертельных случаев от коронавируса. За сутки подтверждены 38 летальных исходов среди ковид-пациентов. Летальность от COVID-19 на 15 сентября составляет более 7,5%.

Регион делит с Санкт-Петербургом второе место по числу зафиксированных смертей от коронавируса. На первом месте Москва, где зарегистрированы 49 погибших с подтверждённым диагнозом. В других российских регионах - менее 38 летальных случаев.

За последний месяц антирекорд на Среднем Урале обновлён восьмой раз. 5 сентября стало известно о 36 скончавшихся с подтверждённым диагнозом. До этого суточный максимум по смертности был установлен 19222526 августа, 2 и 10 сентября. Более 30 летальных исходов в сутки в Свердловской области начали регистрировать с 19 августа. 

По данным свердловского оперштаба по борьбе с COVID-19, на Среднем Урале выявлены 131 217 человек, переболевших или болеющих коронавирусом. Скончались с начала пандемии 5 719 ковид-пациентов, что составляет более 4,3% от общего числа инфицированных.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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