Свердловская область заняла второе место по числу летальных исходов от ковида за сутки

За последний месяц антирекорд на Среднем Урале обновлён восьмой раз. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области снова побит антирекорд по количеству смертельных случаев от коронавируса. За сутки подтверждены 38 летальных исходов среди ковид-пациентов. Летальность от COVID-19 на 15 сентября составляет более 7,5%.

Регион делит с Санкт-Петербургом второе место по числу зафиксированных смертей от коронавируса. На первом месте Москва, где зарегистрированы 49 погибших с подтверждённым диагнозом. В других российских регионах - менее 38 летальных случаев.

За последний месяц антирекорд на Среднем Урале обновлён восьмой раз. 5 сентября стало известно о 36 скончавшихся с подтверждённым диагнозом. До этого суточный максимум по смертности был установлен 19, 22, 25, 26 августа, 2 и 10 сентября. Более 30 летальных исходов в сутки в Свердловской области начали регистрировать с 19 августа.

По данным свердловского оперштаба по борьбе с COVID-19, на Среднем Урале выявлены 131 217 человек, переболевших или болеющих коронавирусом. Скончались с начала пандемии 5 719 ковид-пациентов, что составляет более 4,3% от общего числа инфицированных.